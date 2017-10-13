Всемирный банк констатировал провал Болонской системы: образование доступно только китайцам и богатым





Сколько говорилось о прогрессивности Болонской системы, о ее качестве и ярких примерах Западных стран. И вот, спустя 14 лет, как Россия присоединилась к Болонскому процессу, внезапно выясняется, что школьное образование во всем мире переживает кризис, а исключением, внезапно для наших либералов, стал Китай, который адаптировал под современные реалии местные традиции и опыт старой доброй советской школы. И сообщает об этом не «Кремлевская пропаганда», а сайт Всемирного банка, который в докладе «Потенциал системы образования: как научиться его реализовать» отметил кризис элементарного базового образования населения планеты. Помимо этого, пусть и не открыто, но было отмечено главное, о чем говорили российские эксперты задолго до внедрения этой системы — Болонский процесс не повышает качество образования у населения, он предназначен для усиления расслоения общества по имущественному признаку, где качественное образование доступно исключительно богатым.



Как отмечают специалисты Всемирного банка , 25% лучших учеников в странах со средним доходом оказались бы среди 25% отстающих в странах с высоким доходом. В Перу, например, половина второклассников не смогли прочесть простейшие слова, половина третьеклассников в Никарагуа – сложить пять и шесть. В целом более 60% учеников начальной школы в развивающихся странах, по оценке Всемирного банка, не обладают минимальными навыками: не способны выполнить простые расчеты с целыми числами, объяснить диаграмму. В тоже время, в большинстве стран с высоким доходом это могут почти все дети, окончившие начальную школу: 99% в Японии, 98% в Норвегии, 91% в Австралии. И тут надо отметить, что Австралия и Япония не входят в Болонский процесс. Что же до России, то она, по данным ООН, входит в двадцатку самых грамотных стран в мире. Таким образом, по последним данным статистиков, в возрасте 15 лет и старше примерно 99,4 % населения Российской Федерации умеют читать и писать









Уровень начального образования в России далек от критического и наша страна более грамотна, чем многие страны ЕС и США. Правда, это смотря с чем сравнивать — перепись 1979 г. показала, что в СССР неграмотных в возрасте 9 — 49 лет всего 0,2%, что было абсолютным рекордом в истории человечества.









Таким образом, наши либеральные реформы дали свои результаты — количество не умеющих писать и читать за 38 лет в стране выросло на 0,6% — регресс на лицо. И этот регресс был бы еще сильней, если бы не пусть и частичная, но реализация майских указов президента Владимира Путина, где немалая часть была посвящена развитию образования. Так уровень математического образования в России действительно вырос за последние годы: в 2015 г. выпускников, которые набирали 80 и более баллов по ЕГЭ, было около 12 000, в 2017 г. – около 19 000.



Однако, вернемся к докладу. Среди основных причин безграмотности Всемирный банк отмечает бедность, слабую мотивацию, а также военно-политические конфликты. Даже попасть в школу для многих детей проблема – в силу бедности, инвалидности, военно-политического конфликта в стране. А если ребенок и попадает в школу, часто он оказывается к ней просто не готов. Голод, болезни, недостаток вложений со стороны родителей – в результате дети физически не способны учиться.



Это как раз понятно — в Афганистане, многих странах Африки или сирийском Идлибе работа школы уже сама по себе праздник, равно как и новые учебники с тетрадями, чего уж говорить про современные кабинеты физики, химии и информатики. Главный упор для получения качественного образования, который поможет с поступлением в престижный ВУЗ и получением престижной работы в Западных странах делают на частные школы и дошкольные учреждения — судя по количеству абсолютно безграмотных в ЕС и США, бедные там имеют не намного больше шансов получить образование, чем где-то в Африке.



Что же предлагает Всемирный банк — один из спонсоров этого самого Болонского процесса? Он предлагает развивать национальные и международные системы оценки, причем не только результатов школьников, но и подготовки детей к школе, навыков учителей, качества менеджмента школ, достаточности финансирования. То есть вместо реальной работы нам предлагается усилить «бумажную работу», а также устроить аналоги ЕГЭ в детском саду, для учителей, директоров и администрации по финансированию. То, что подготовка к тестированию и увеличение количества «отписок» отнимут время которое можно был бы потратить на обучение — это Всемирный банк особо не волнует. Более того, по мнению финансистов, готовить детей к школе надо с рождения: помогать матерям с питанием, создавать условия для обучения на дому, развивать систему яслей и детских садов. Также надо обратить внимание властей и школ на то, как учителя общаются с учениками, правда, и тут вопрос обоюдоострый, ювенальная юстиция в школе и так местами доходит до абсурда, когда ученика нельзя поругать за хулиганство в школе.



Есть, правда, и здравые вещи, вроде облегчения финансовой нагрузки на родителей школьников – например, за счет бесплатного школьного питания и разработки специальных курсов для тех, кто школы уже покинул и кому не достает навыков и знаний для работы. В ВБ отмечают и необходимость повышать качество подготовки учителей, мотивировать их не только учить сильных учеников, но и проводить дополнительные занятия с отстающими, либо переформировывать классы, также нужно награждать педагогов за хорошие результаты работы. Интересно тут то, что Всемирный банк призывает сегодня к тому, от чего 25 лет требовал нас отказаться — все это было прописано в советской системе образования.



Если подводить итоги доклада, то вывод получается достаточно предсказуемый — Болонский процесс и новая система образования направлена на что угодно, кроме самого образования — за 25 лет полновластного правления Запада разрыв между «развивающимися» и «избранными» в мире только вырос. С одной стороны мы имеет миллионы, если не миллиарды дешевых, необразованных работников, которых легко можно свести до уровня бесправных биороботов. Более того, у них нет мотивации учиться, так как получение нормальной работы все равно довольно проблематично. А с другой, качественно частное образование людей с достатком



А вот, о чем данная контора промолчала. Самой динамично развивающейся в области образования сейчас является Китай. Доля неграмотных в Китае примерно равна российской, но среди лиц старше 15 лет сократилась с 6,72% в 2000 г. до 4,08%. И это притом, что в середине прошлого века 80 % населения Китая было неграмотным. Сама система — это преобразованная под специфику страны и новые реалии советская. То есть с трех лет малыши идут в детский сад, с шести лет в школу, а по ее окончании в институт или профессиональное училище. При этом, Китай, как и Япония с Австралией не вступили в Болонский процесс, отказавшись делить своих детей на «избранных» и «толпу», а главным критерием остается конкуренция в знаниях – конкурсы в университеты там набирают по 200 человек на место.



Самое обидное, что пока наши либералы из Высшей школы экономики, которые до сих по факту руководят Миноборазования и протолкнули Болонский процесс, старались и стараются, как могут, привести образование к «мировому уровню», который падает, тот же Китай заботится о своем научном потенциале, который, как планируется, сделает Поднебесную лидером в инновационной экономики.



РИА Катюша