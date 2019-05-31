РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Вам не кажется,, оно действительно не обезображено интеллектом....Сергей Кравцов и ...
  • Leonid PlиGin
    Мне одному кажется, или это на самом деле? По-моему, лицо министра просвещения России Сергея Кравцова совсем не обезо...Сергей Кравцов и ...
  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...

"Закрой рот, дедуля"- как студенты не уважают преподавателей

 

 

Здравствуй, уважаемый читатель. В своих статьях мы часто говорим о проблемах преподавателей, но ведь студенты тоже не ангелы. Особенно хорошо подмечали это преподаватели в комментариях под статьями. Давайте обсудим ужасное поведение студентов и абсолютное неуважение к преподавателям, которое мешает всем

как студенты не уважают преподавателей. Мой личный опыт

1. Пришли просто отдохнуть

Самым большим, по моему мнению, примером неуважения является отсутствие у студентов желания получать знания.

 Надеюсь, вы понимаете, что я говорю не обо всех студентах. Простой рядовой студент моего вуза приходит на пары просто отдохнуть. Отсидеться, получить баллы за посещение и свалить скорее домой лежать на диване.Высшее образование ради высшего образования и все в таком духе. По сути, все основные признаки неуважения вытекают именно отсюда.

2. Дисциплина

И вот пришел студент на пары отсидеться. Опоздал на лекцию. Сел за парту. Включил телефон и не вылазит из него до самого конца. Каково в такие моменты преподавателю? Он старается, рассказывает, пытается уложить знания в пустую голову, а студент просто опустил взгляд в телефон.

 

Окей, ладно телефон. Это пассивное неуважение. А если он еще разговаривает со всеми вокруг? Гул и шум в аудитории капает на нервы и терпение. Учитель не может нормально рассказывать, отвлекаясь на болтливых. Получается, влияние говорливых дуралеев сказывается и на других студентов.

3. Желание учиться заканчивается там, где начинается дом

Очень верно подметили в комментариях под прошлыми статьями: преподаватели рассчитывают, что студенты будут сами заниматься дома. Изучать конспекты, искать дополнительную информацию. Как думаете, много студентов так делает?

Я думаю, что нет. Учеба заканчивается после пересечения границ здания вуза. А потом они гуглят материал на парах, отнимая время. Потом они говорят, что не изучали, хотя просто должны были изучить дома.

4. Неприличное поведение

Начиная выходами из аудитории по середине лекции, заканчивая бескультурными словами в адрес преподавателя. Именно такой случай и произошел со мной на паре. Один напыщенный паренек (явно не наделенный умом) спорил с преподавателем на счет успеваемости. Ну знаете, когда студент пытается доказать, что болел.

 

Преподаватель- мужчина в возрасте, четко дал понять студенту, что не верит в его сказки и "н-ки" не уберет. Тогда студент сказал: - "Закрой рот, дедуля. Я лучше знаю, где я был". Понимаете? Это край наглости и бескультурия. Подобное неуважение встречается крайне часто. Давайте относится к преподавателям с уважением! 

Ссылка на первоисточник
наверх