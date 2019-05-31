"Закрой рот, дедуля"- как студенты не уважают преподавателей

Здравствуй, уважаемый читатель. В своих статьях мы часто говорим о проблемах преподавателей, но ведь студенты тоже не ангелы. Особенно хорошо подмечали это преподаватели в комментариях под статьями. Давайте обсудим ужасное поведение студентов и абсолютное неуважение к преподавателям, которое мешает всем

как студенты не уважают преподавателей. Мой личный опыт

1. Пришли просто отдохнуть

Самым большим, по моему мнению, примером неуважения является отсутствие у студентов желания получать знания.

2. Дисциплина

Простой рядовой студент моего вуза приходит на пары просто отдохнуть. Отсидеться, получить баллы за посещение иВысшее образование ради высшего образования и все в таком духе. По сути,

И вот пришел студент на пары отсидеться. Опоздал на лекцию. Сел за парту. Включил телефон и не вылазит из него до самого конца. Каково в такие моменты преподавателю? Он старается, рассказывает, пытается уложить знания в пустую голову, а студент просто опустил взгляд в телефон.

Окей, ладно телефон. Это пассивное неуважение. А если он еще разговаривает со всеми вокруг? Гул и шум в аудитории капает на нервы и терпение. Учитель не может нормально рассказывать, отвлекаясь на болтливых. Получается, влияние говорливых дуралеев сказывается и на других студентов.

3. Желание учиться заканчивается там, где начинается дом

Очень верно подметили в комментариях под прошлыми статьями: преподаватели рассчитывают, что студенты будут сами заниматься дома. Изучать конспекты, искать дополнительную информацию. Как думаете, много студентов так делает?

4. Неприличное поведение

Я думаю, что нет. Учеба заканчивается после пересечения границ здания вуза.. Потом они говорят, что не изучали, хотя просто должны были изучить дома.

Начиная выходами из аудитории по середине лекции, заканчивая бескультурными словами в адрес преподавателя. Именно такой случай и произошел со мной на паре. Один напыщенный паренек (явно не наделенный умом) спорил с преподавателем на счет успеваемости. Ну знаете, когда студент пытается доказать, что болел.

Преподаватель- мужчина в возрасте, четко дал понять студенту, что не верит в его сказки и "н-ки" не уберет. Тогда студент сказал: - "Закрой рот, дедуля. Я лучше знаю, где я был". Понимаете? Это край наглости и бескультурия. Подобное неуважение встречается крайне часто. Давайте относится к преподавателям с уважением!