К масленичному столу готовим праздничные роллы из блинчиков с разной начинкой. Начинка для блинных роллов может быть любой. Самыми вкусными считаются отварная курица, малосольная красная рыба, ветчина и сыр. Попробуем сочетать их между собой, завернув в домашние блины на молоке, а затем порежем маленькими рулетиками-роллами.

Сначала испечем обычные блины. Для приготовления блинного теста возьмите продукты из списка.

Фото 1

Разбейте в миску два куриных яйца.

Фото 2

Яйца взбейте ручным венчиком.

Фото 3

Добавьте теплое коровье молоко. Молоко для роллов из блинов не должно быть слишком жирным.

Фото 4

Смешайте молоко с яйцами с помощью венчика.

Фото 5

Добавьте муку, пищевую соду, гашенную кипятком или уксусом, затем немного соли.

Фото 6

Замесите классическое блинное тесто на молоке. Тесто должно хорошо растекаться по сковороде.

Фото 7

Из получившегося теста испеките тонкие блины. Сложите стопочкой.

Фото 8

Подготовьте начинку. Возьмите продукты из списка.

Фото 9

Малосольную красную рыбу (семгу) и отварную куриную грудку порежьте кубиками. Ветчину и сыр - соломкой. Очистите и порежьте брусочками авокадо.

Фото 10

Малосольная семга со свежим укропом - первая начинка. Распределите рыбу с измельченной зеленью поверх блинчика. Затем скатайте в рулет, прижимая начинку к блину.

Фото 11

Отварная курица, пекинская капуста и авокадо - вторая начинка. Предварительно блин промажьте майонезом, а затем распределите начинку в центральной части блина. По вкусу можно использовать соль.

Фото 12

Третья начинка - сыр, ветчина и зеленый лук. Начинка идет в середину блина, а затем блин сворачивается в рулетик.

Фото 13

Что мы имеем? Получились блинные рулетики с рыбой, курицей и ветчиной с сыром. Постарайтесь скатать из блинов плотные рулетики, чтобы во время формирования роллов начинка не высыпалась.

Фото 14

Нарежьте блинные рулеты в форме роллов. Острый нож - в помощь. Перенесите роллы из блинчиков с разной начинкой на сервировочное блюдо. Украсьте свежей зеленью. Подайте к столу на закуску. Приятной Масленицы!