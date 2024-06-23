Ингредиенты
Мука пшеничная – 200 г
Яйца куриные – 2 шт.
Молоко – 2 стакана
Соль – 1/3 ч.л.
Сода пищевая - 1/3 ч.л.
Подсолнечное масло - для жарки блиновДля начинки:
Куриная грудка (отварная) - 200 г
Капуста пекинская - 2 листа
Авокадо - по вкусу
Лосось малосольный - 1 стейк
Зелень свежая - по вкусу
Ветчина - 100 г
Сыр твердый - 100 г
Лук зеленый - по вкусу
Майонез - по вкусу
Соль - по вкусу
- 295 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
К масленичному столу готовим праздничные роллы из блинчиков с разной начинкой. Начинка для блинных роллов может быть любой. Самыми вкусными считаются отварная курица, малосольная красная рыба, ветчина и сыр. Попробуем сочетать их между собой, завернув в домашние блины на молоке, а затем порежем маленькими рулетиками-роллами.
Сначала испечем обычные блины. Для приготовления блинного теста возьмите продукты из списка.
Разбейте в миску два куриных яйца.
Яйца взбейте ручным венчиком.
Добавьте теплое коровье молоко. Молоко для роллов из блинов не должно быть слишком жирным.
Смешайте молоко с яйцами с помощью венчика.
Добавьте муку, пищевую соду, гашенную кипятком или уксусом, затем немного соли.
Замесите классическое блинное тесто на молоке. Тесто должно хорошо растекаться по сковороде.
Из получившегося теста испеките тонкие блины. Сложите стопочкой.
Подготовьте начинку. Возьмите продукты из списка.
Малосольную красную рыбу (семгу) и отварную куриную грудку порежьте кубиками. Ветчину и сыр - соломкой. Очистите и порежьте брусочками авокадо.
Малосольная семга со свежим укропом - первая начинка. Распределите рыбу с измельченной зеленью поверх блинчика. Затем скатайте в рулет, прижимая начинку к блину.
Отварная курица, пекинская капуста и авокадо - вторая начинка. Предварительно блин промажьте майонезом, а затем распределите начинку в центральной части блина. По вкусу можно использовать соль.
Третья начинка - сыр, ветчина и зеленый лук. Начинка идет в середину блина, а затем блин сворачивается в рулетик.
Что мы имеем? Получились блинные рулетики с рыбой, курицей и ветчиной с сыром. Постарайтесь скатать из блинов плотные рулетики, чтобы во время формирования роллов начинка не высыпалась.
Нарежьте блинные рулеты в форме роллов. Острый нож - в помощь. Перенесите роллы из блинчиков с разной начинкой на сервировочное блюдо. Украсьте свежей зеленью. Подайте к столу на закуску. Приятной Масленицы!
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