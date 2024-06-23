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Роллы из блинчиков с разной начинкой

Рецепт роллов, приготовленных из классических блинов на молоке. В начинку идут отварная курица, малосольный лосось, ветчина и сыр.

Ингредиенты

Для блинов:

Мука пшеничная – 200 г

Яйца куриные – 2 шт.

Молоко – 2 стакана

Соль – 1/3 ч.л.

Сода пищевая - 1/3 ч.л.

Подсолнечное масло - для жарки блинов

Для начинки:

Куриная грудка (отварная) - 200 г

Капуста пекинская - 2 листа

Авокадо - по вкусу

Лосось малосольный - 1 стейк

Зелень свежая - по вкусу

Ветчина - 100 г

Сыр твердый - 100 г

Лук зеленый - по вкусу

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

  • 295 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

К масленичному столу готовим праздничные роллы из блинчиков с разной начинкой. Начинка для блинных роллов может быть любой. Самыми вкусными считаются отварная курица, малосольная красная рыба, ветчина и сыр. Попробуем сочетать их между собой, завернув в домашние блины на молоке, а затем порежем маленькими рулетиками-роллами.

Сначала испечем обычные блины. Для приготовления блинного теста возьмите продукты из списка.

Ингредиенты для блинов
Фото 1

Разбейте в миску два куриных яйца.

Вбить яйца в миску
Фото 2

Яйца взбейте ручным венчиком.

Взбить яйца
Фото 3

Добавьте теплое коровье молоко. Молоко для роллов из блинов не должно быть слишком жирным.

Влить молоко
Фото 4

Смешайте молоко с яйцами с помощью венчика.

Взбить молоко с яйцами
Фото 5

Добавьте муку, пищевую соду, гашенную кипятком или уксусом, затем немного соли.

Всыпать муку
Фото 6

Замесите классическое блинное тесто на молоке. Тесто должно хорошо растекаться по сковороде.

Размешать тесто
Фото 7

Из получившегося теста испеките тонкие блины. Сложите стопочкой.

Пожарить блины
Фото 8

Подготовьте начинку. Возьмите продукты из списка.

Ингредиенты для начинки
Фото 9

Малосольную красную рыбу (семгу) и отварную куриную грудку порежьте кубиками. Ветчину и сыр - соломкой. Очистите и порежьте брусочками авокадо.

Порезать рыбу, мясо и сыр
Фото 10

Малосольная семга со свежим укропом - первая начинка. Распределите рыбу с измельченной зеленью поверх блинчика. Затем скатайте в рулет, прижимая начинку к блину.

Положить на блин рыбу и зелень
Фото 11

Отварная курица, пекинская капуста и авокадо - вторая начинка. Предварительно блин промажьте майонезом, а затем распределите начинку в центральной части блина. По вкусу можно использовать соль.

Положить на блин мясо, капусту и авокадо
Фото 12

Третья начинка - сыр, ветчина и зеленый лук. Начинка идет в середину блина, а затем блин сворачивается в рулетик.

Положить на блин сыр, ветчину и лук
Фото 13

Что мы имеем? Получились блинные рулетики с рыбой, курицей и ветчиной с сыром. Постарайтесь скатать из блинов плотные рулетики, чтобы во время формирования роллов начинка не высыпалась.

Фото роллов из блинчиков с разной начинкой
Фото 14

Нарежьте блинные рулеты в форме роллов. Острый нож - в помощь. Перенесите роллы из блинчиков с разной начинкой на сервировочное блюдо. Украсьте свежей зеленью. Подайте к столу на закуску. Приятной Масленицы!

Рецепт роллов из блинчиков с разной начинкой
Фото 15
Роллы из блинчиков с разной начинкой, рецепт с фото
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