МИГРАНТЫ ОККУПИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ЖИЛМАССИВ: РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ ШКОЛ

Мигранты оккупировали целый жилмассив в Новосибирске. Русских детей выдавливают из школ. Многие родители вынуждены переводить ребят на домашнее обучение.

Проблема преобладания детей мигрантов в отдельных школах России становится повсеместной, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Мы в курсе".

В некоторых учебных заведениях первоклассников начали массово переводить на домашнее обучение, поскольку большинство ребят в этих классах даже не говорят по-русски, что серьёзно тормозит учебную программу.

Эти тревожные тенденции отмечаются и, например, в Новосибирске. О ситуации в городе в эфире программы рассказал председатель региональной общественной организации Центр правовых инициатив потребителей Михаил Михайлов:

Эта проблема нам уже давно знакома. У нас есть жилмассив, где живёт много приезжих. Там находится печально известная 66-я школа. И в ней далеко не первый год наблюдается преобладание детей мигрантов над местными жителями. Около 80% учащихся - дети мигрантов. Поэтому большинство коренных жителей этого микрорайоны вынуждены возить своих ребят в другие школы по пробкам, чтобы они совсем не отстали от программы в 66-й.

Тем, кто не может каждое утро доставлять детей в другие учебные заведения, приходится отдавать их в 66-ю. Но даже это непросто, поскольку школа переполнена, ведь жилмассив перенаселён приезжими.

https://vk.com/video-75679763_456293397

По мнению собеседника "Первого русского", решением может стать более тщательная проверка знаний русского языка у мигрантов, которые получают ВНЖ или гражданство в России:

Зачастую имеют место нарушения, и приезжие легализуются в нашей стране, вообще не понимая по-русски. Надо ужесточать контроль, чтобы дети тех, кто получает у нас паспорта, отправляясь в школу, могли хотя бы более-менее понимать учителей и своих русскоязычных сверстников.

До "взрыва" недолго?

Ранее мигрант на "КамАЗ" протаранил опорный пункт полиции в городе Дзержинск Нижегородской области. А в Кургане силовики приехали на проверку на место скопления гастарбайтеров, но приезжие преградили им путь. Один из мигрантов в грубой манере требовал от сотрудника ОМОН, чтобы тот снял балаклаву.

Причину роста агрессии со стороны мигрантов в эфире Царьграда объяснял председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Он указал, что на фоне падения курса рубля у гастарбайтеров резко снизились доходы, между тем многие приезжают сюда с семьями, поэтому у них возникли финансовые проблемы:

Если один мигрант заключил трудовой договор в России, то он может и внуков, и дедушек, и бабушек, и всю свою семью к нам привезти и целый год с ними здесь находиться. При этом этот работник должен содержать близких. В связи с девальвацией рубля доходы сократились, поэтому многие оказались не в состоянии обеспечивать семьи, даже если родственники по-прежнему жили, например, в Узбекистане или Таджикистане. И мигранты обозлились на наше государство. А кто представляет государство? Правоохранительные органы, полиция и Росгвардия. Вот всё это и началось.

Всё из-за "ленивых русских"?

Член экспертного совета отделения ВРНС по г. Москве, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда недавно отмечал в беседе с Царьградом, что сторонники массовой миграции регулярно пугают, что без гастарбайтеров цены взлетят, и последовательно культивируют миф о "русских лентяях", которые якобы не хотят работать.

Эксперт описал привычный нарратив адептов завоза гастарбайтеров: дескать, существуют отрасли, которые не обойдутся без мигрантов, поскольку наши граждане туда не идут работать.

Предприниматель, привлекая иностранных работников, недоговаривает, что он тем самым элементарно пытается сэкономить. Недавно был пример с птицефабрикой. Там жаловались, что стали уезжать мигранты, и некому яички укладывать. При этом есть обратный показательный случай: фирма-конкурент использует автоматизацию и прекрасно справляется. Она стала привлекать местных, начала платить зарплату больше, и, соответственно, люди пошли,

- констатировал собеседник "Первого русского".

https://tsargrad.tv/news/migranty-okkupirovali-celyj-zhilmas...