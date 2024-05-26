Кекс «Бархатная ночь»

Предлагаю попробовать замечательный, очень вкусный, шоколадно-ореховый кекс, практически без муки.

В начальном рецепте вообще не добавлялся ни крахмал, ни рисовая мука. Но я побоялась, что кекс не пропечется и на свой риск добавила немного рисовой муки. Результат меня не разочаровал. Такой кекс можно печь постоянно, он никогда не надоест.

Для кекса нам понадобятся такие продукты:

Фото 1

Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане. Остудить до комнатной температуры.

Фото 2

Орехи размолоть в блендере до мелкой крошки.

Фото 3

Масло комнатной температуры размять с сахаром до однородности и побеления. По одному добавить яйца и взбить миксером.

Фото 4

Затем добавить растопленный шоколад и коньяк и хорошо размешать.

Фото 5

Всыпать молотые орехи.

Фото 6

Затем - рисовую муку с разрыхлителем. Тесто смешать до однородности.

Фото 7

Вылить в форму и поставить выпекать при 175 гр на 35-40 минут. Готовность проверять шпажкой. Она должна оставаться сухой.

Фото 8

Готовый кекс остудить в форме, а затем извлечь. Можно просто посыпать кекс сахарной пудрой , а можно полить растопленым шоколадом и украсить орехами.

Фото 9

Шоколадный кекс с грецкими орехами готов. Угощайтесь!

Фото 10

Настоящее наслаждение...