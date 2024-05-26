РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 208 подписчиков

Свежие комментарии

  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...
  • александр муравьев
    Вырос на консервах потому что в 50-х свежего на Чукотке не было. И с тех пор предпочитаю бочковые огурцы и квашеную к...Нет солёным огурц...
  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...

Кекс «Бархатная ночь»

Ингредиенты

Масло сливочное - 80 грамм;

Грецкие орехи - 100 грамм;

Сахар - 90 грамм;

Темный шоколад -130 грамм;

Ром или коньяк - 1 ст.л;

Яйца - 3 шт;

Рисовая мука или крахмал - 1.5 ст.л;

Разрыхлитель - 0.5 ч.л.

Украшение:

Шоколад - 40 грамм;

Орехи грецкие - 20 грамм.

  • 454 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

 Предлагаю попробовать замечательный, очень вкусный, шоколадно-ореховый кекс, практически без муки.

В начальном рецепте вообще не добавлялся ни крахмал, ни рисовая мука. Но я побоялась, что кекс не пропечется и на свой риск добавила немного рисовой муки. Результат меня не разочаровал. Такой кекс можно печь постоянно, он никогда не надоест.

Для кекса нам понадобятся такие продукты:

Ингредиенты для кекса с грецкими орехами
Фото 1

Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане. Остудить до комнатной температуры.

Шоколад растопить
Фото 2

Орехи размолоть в блендере до мелкой крошки.

Грецкие орехи перемолоть в блендере
Фото 3

Масло комнатной температуры размять с сахаром до однородности и побеления. По одному добавить яйца и взбить миксером.

Сливочное масло с яйцом
Фото 4

Затем добавить растопленный шоколад и коньяк и хорошо размешать.

Готовим тесто для кекса
Фото 5

Всыпать молотые орехи.

Добавить в тесто грецкие орехи
Фото 6

Затем -  рисовую муку с разрыхлителем. Тесто смешать до однородности.

Тесто для шоколадного кекса с грецкими орехами
Фото 7

Вылить в форму и поставить выпекать при 175 гр на 35-40 минут. Готовность проверять шпажкой. Она должна оставаться сухой.

Шоколадно-ореховое тесто в форме
Фото 8

Готовый кекс остудить в форме, а затем извлечь. Можно просто посыпать кекс сахарной пудрой , а можно полить растопленым шоколадом и украсить орехами.

Запекаем кекс с грецкими орехами
Фото 9

Шоколадный кекс с грецкими орехами готов. Угощайтесь!

Кекс Бархатная ночь
Фото 10

Настоящее наслаждение...

Рецепт шоколадного кекса с грецкими орехами
Фото 11
Кекс «Бархатная ночь», рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх