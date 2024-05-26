Кекс «Бархатная ночь»

Ингредиенты
Масло сливочное - 80 грамм;
Грецкие орехи - 100 грамм;
Сахар - 90 грамм;
Темный шоколад -130 грамм;
Ром или коньяк - 1 ст.л;
Яйца - 3 шт;
Рисовая мука или крахмал - 1.5 ст.л;
Разрыхлитель - 0.5 ч.л.Украшение:
Шоколад - 40 грамм;
Орехи грецкие - 20 грамм.
- 454 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Предлагаю попробовать замечательный, очень вкусный, шоколадно-ореховый кекс, практически без муки.
Для кекса нам понадобятся такие продукты:
Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане. Остудить до комнатной температуры.
Орехи размолоть в блендере до мелкой крошки.
Масло комнатной температуры размять с сахаром до однородности и побеления. По одному добавить яйца и взбить миксером.
Затем добавить растопленный шоколад и коньяк и хорошо размешать.
Всыпать молотые орехи.
Затем - рисовую муку с разрыхлителем. Тесто смешать до однородности.
Вылить в форму и поставить выпекать при 175 гр на 35-40 минут. Готовность проверять шпажкой. Она должна оставаться сухой.
Готовый кекс остудить в форме, а затем извлечь. Можно просто посыпать кекс сахарной пудрой , а можно полить растопленым шоколадом и украсить орехами.
Шоколадный кекс с грецкими орехами готов. Угощайтесь!
Настоящее наслаждение...
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