Вафельные бризольки

Такие бризольки отлично подойдут к кашам, картофельному пюре и спагетти. Их даже можно использовать для бутербродов с зеленью и листьями салата.

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г

Лук — 3 шт.

Круглые вафельные коржики — 1 упаковка

Яйца куриные — 5 шт.

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для обжарки

Приготовление:

1. Делаем фарш. Новости СМИ2

2. Подготавливаем яйца для обмакивания коржей с фаршем перед обжариванием на сковороде. Вбиваем в тарелку 2 яйца и с небольшим количеством соли взбиваем. Потом добавляем яйца в тарелку с кляром по необходимости.

3. Когда фарш и яйца для обмакивания готовы, ставим сковороду на огонь и наливаем в нее растительное масло. Формируем бризольки. Берем вафельный коржик и накладываем на него столовую ложку фарша. Сверху накрываем вторым вафельным коржиком. За один раз подготавливаем столько бризолек, сколько помещается на сковородке. Обмакиваем в кляр и выкладываем на горячую сковороду.

4. Обжариваем с одной и с другой стороны. Бризольки поджариваются быстро.

5. Если вы уверены, что бризольки хорошо поджарились и внутри готовы, то их пропаривать не надо. Но можно и пропарить в небольшом количестве воды на сковороде.

Приятного аппетита!

Автор рецепта: Лилия Пан



