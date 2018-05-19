Вафельные бризольки

Такие бризольки отлично подойдут к кашам, картофельному пюре и спагетти. Их даже можно использовать для бутербродов с зеленью и листьями салата.
Ингредиенты:
Куриное филе — 500 г
Лук — 3 шт.
Круглые вафельные коржики — 1 упаковка
Яйца куриные — 5 шт.
Соль, перец — по вкусу
Масло растительное — для обжарки
Приготовление:
1. Делаем фарш.
2. Подготавливаем яйца для обмакивания коржей с фаршем перед обжариванием на сковороде. Вбиваем в тарелку 2 яйца и с небольшим количеством соли взбиваем. Потом добавляем яйца в тарелку с кляром по необходимости.
3. Когда фарш и яйца для обмакивания готовы, ставим сковороду на огонь и наливаем в нее растительное масло. Формируем бризольки. Берем вафельный коржик и накладываем на него столовую ложку фарша. Сверху накрываем вторым вафельным коржиком. За один раз подготавливаем столько бризолек, сколько помещается на сковородке. Обмакиваем в кляр и выкладываем на горячую сковороду.
4. Обжариваем с одной и с другой стороны. Бризольки поджариваются быстро.
5. Если вы уверены, что бризольки хорошо поджарились и внутри готовы, то их пропаривать не надо. Но можно и пропарить в небольшом количестве воды на сковороде.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Лилия Пан
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