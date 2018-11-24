В чем разница между тайфуном и ураганом?

Ураган — это ветер, скорость которого превышает 120 км/ч (33 м/с). Если же она достигает 180 км/ч (50 м/с), ураган считается очень сильным. В определенный момент облака могут ненадолго рассеяться, но это лишь затишье перед бурей. Его так и называют: «глаз бури». Видели это явление, наверное, практически все.
А что же с тайфуном?
В метеорологии и ураган, и тайфун называют циклонами. Хотя отличие между явлениями все же есть, и оно заключается в мощности. Можно сказать, что тайфун — это постепенно развивающийся ураган.
Тайфуны, переходящие в ураганы, чаще всего возникают между побережьем Восточной Азии, экватором и линией перемены даты, то есть условной линией, по разные стороны которой местное время отличается на сутки. Она проходит от полюса до полюса. В качестве примера можно вспомнить тайфун «Хайян», который в ноябре 2013 года начался со шторма в Микронезии, а к Филиппинам подошел уже как ураган.
Таким образом, граница между этими природными явлениями весьма тонка.
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