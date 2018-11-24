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В чем разница между тайфуном и ураганом?

Ураган — это ветер, скорость которого превышает 120 км/ч (33 м/с). Если же она достигает 180 км/ч (50 м/с), ураган считается очень сильным. В определенный момент облака могут ненадолго рассеяться, но это лишь затишье перед бурей. Его так и называют: «глаз бури». Видели это явление, наверное, практически все.

По крайней мере на картине Ивана Айвазовского «Девятый вал». После небольшой передышки мощный ветер начинается вновь, и бушевать он может десятки часов.

А что же с тайфуном?

В метеорологии и ураган, и тайфун называют циклонами. Хотя отличие между явлениями все же есть, и оно заключается в мощности. Можно сказать, что тайфун — это постепенно развивающийся ураган.

Тайфуны, переходящие в ураганы, чаще всего возникают между побережьем Восточной Азии, экватором и линией перемены даты, то есть условной линией, по разные стороны которой местное время отличается на сутки. Она проходит от полюса до полюса. В качестве примера можно вспомнить тайфун «Хайян», который в ноябре 2013 года начался со шторма в Микронезии, а к Филиппинам подошел уже как ураган.

Пик тайфунов приходится на период с мая по ноябрь. Одно из условий — высокая температура воды в океане: +30 °C. Тогда теплый воздух от воды соприкасается с верхними охлажденными воздушными массами, создавая тучи. Выпавшие осадки передают тепло в атмосферу. Сталкиваясь между собой, воздушные массы разной температуры образуют область низкого давления, которая и становится местом рождения тайфуна или урагана.

Таким образом, граница между этими природными явлениями весьма тонка.

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