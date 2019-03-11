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Пирог из пасты "Вива Италия"

Ингредиенты:
Макароны твердых сортов — 400 г (лучше «пёрышки» (пенне))
Ветчина — 400 г
Сыр — 400 г
Сливки или молоко — 300 мл
Яйцо — 2 шт
Сливочное масло — 30 г
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Петрушка — 1 пучок
Приготовление:
Отвариваем пасту в подсоленной воде, согласно инструкции.
Нарезаем ветчину мелкими кусочками или натираем на крупной тёрке.
Откидываем готовую пасту, чтобы стекла вся вода. Добавляем немного сливочного молока и перемешиваем.
Смазываем форму для запекания маслом, выкладываем ровным тонким слоем макароны. Сверху выкладываем часть ветчины, затем сыр. Чередуем слой макарон, слой ветчины и слой сыра, пока все ингредиенты не закончатся
Часть сыра оставляем и натираем на тёрке. Посыпаем сверху сыром и прижимаем руками. Для заливки: смешиваем венчиком яйца со сливками или молоком, добавляем соль и специи.
Заливаем пирог. Запекаем при 200 С в течение 20-30 минут. Подаем запеканку горячей.
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