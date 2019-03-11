Пирог из пасты "Вива Италия"

Приготовление: Приготовление:

Отвариваем пасту в подсоленной воде, согласно инструкции.

Нарезаем ветчину мелкими кусочками или натираем на крупной тёрке.

Откидываем готовую пасту, чтобы стекла вся вода. Добавляем немного сливочного молока и перемешиваем.

Смазываем форму для запекания маслом, выкладываем ровным тонким слоем макароны. Сверху выкладываем часть ветчины, затем сыр. Чередуем слой макарон, слой ветчины и слой сыра, пока все ингредиенты не закончатся

Часть сыра оставляем и натираем на тёрке. Посыпаем сверху сыром и прижимаем руками. Для заливки: смешиваем венчиком яйца со сливками или молоком, добавляем соль и специи.