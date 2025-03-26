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Маффины лимонные

Если вы любите лимонную выпечку, то этот рецепт приготовления маффинов - для вас. Эти мини-кексики красивого солнечного цвета с насыщенным цитрусовым ароматом несомненно порадуют вас своим нежным вкусом. Лимонные маффины (с лимонной цедрой и соком) очень просты в приготовлении, да и готовятся из доступных ингредиентов. Мякиш маффинов получается пористым и воздушным, слегка пружинит.

Ингредиенты

Тесто:

Мука - 150 г

Сахар - 150 г

Сметана (15%) - 100 г

Растительное масло (рафинированное) - 50 мл

Яйцо куриное (маленькое) - 2 шт.

Лимон (средний) - 1 шт. (120 г)

Разрыхлитель - 5 г

Ванилин - по вкусу

Лимонная глазурь:

Сахарная пудра - 60 г

Сок лимона - 2-3 ч.л.

  • 307 кКал
  • 35 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Снимаю с лимона цедру. Выжимаю сок (30-40 мл).

 

Натереть цедру лимона
Фото 1

 

 

Муку, ванилин и разрыхлитель перемешиваю венчиком.

 

Всыпать в муку ванилин и разрыхлитель
Фото 2

 

 

Яйца с сахаром взбиваю при помощи миксера.

 

Соединить сахар и яйца
Фото 3

 

 

Добавляю цедру, сок лимона и масло, перемешиваю венчиком.

 

Добавить цедру, сок и масло
Фото 4

 

 

Ввожу мучную смесь, размешать можно вилкой или венчиком.

 

Всыпать муку
Фото 5

 

 

Добавляю сметану и вновь размешиваю венчиком.

 

Добавить сметану
Фото 6

 

 

Готовое тесто разливаю в формочки, у меня получилось 12 штук. Ставлю противень с формочками в разогретый до 190-200 градусов духовой шкаф и пеку около 25 минут. Проверяю на сухую шпажку.

 

Разложить тесто по формочкам
Фото 7

 

 

Лимонные маффины готовы. Дать маффинам остыть. Можно присыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.

 

Лимонные маффины
Фото 8

 

 

Я решила сделать лимонную глазурь и украсить верхушки маффинов. Для этого в сахарную пудру (просеянную через мелкое сито) вливаю постепенно лимонный сок и энергично размешиваю до однородной массы нужной густоты. Готовой глазурью покрываю маффины.

 

Фото лимонных маффинов
Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт лимонных маффинов
Фото 10

 

 

Маффины лимонные, рецепт с фото
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