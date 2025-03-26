Маффины лимонные

Снимаю с лимона цедру. Выжимаю сок (30-40 мл).

Фото 1

Муку, ванилин и разрыхлитель перемешиваю венчиком.

Фото 2

Яйца с сахаром взбиваю при помощи миксера.

Фото 3

Добавляю цедру, сок лимона и масло, перемешиваю венчиком.

Фото 4

Ввожу мучную смесь, размешать можно вилкой или венчиком.

Фото 5

Добавляю сметану и вновь размешиваю венчиком.

Фото 6

Готовое тесто разливаю в формочки, у меня получилось 12 штук. Ставлю противень с формочками в разогретый до 190-200 градусов духовой шкаф и пеку около 25 минут. Проверяю на сухую шпажку.

Фото 7

Лимонные маффины готовы. Дать маффинам остыть. Можно присыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.

Фото 8

Я решила сделать лимонную глазурь и украсить верхушки маффинов. Для этого в сахарную пудру (просеянную через мелкое сито) вливаю постепенно лимонный сок и энергично размешиваю до однородной массы нужной густоты. Готовой глазурью покрываю маффины.

Фото 9

Приятного аппетита!