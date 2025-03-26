Маффины лимонные

Ингредиенты
Мука - 150 г
Сахар - 150 г
Сметана (15%) - 100 г
Растительное масло (рафинированное) - 50 мл
Яйцо куриное (маленькое) - 2 шт.
Лимон (средний) - 1 шт. (120 г)
Разрыхлитель - 5 г
Ванилин - по вкусуЛимонная глазурь:
Сахарная пудра - 60 г
Сок лимона - 2-3 ч.л.
- 307 кКал
- 35 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Снимаю с лимона цедру. Выжимаю сок (30-40 мл).
Муку, ванилин и разрыхлитель перемешиваю венчиком.
Яйца с сахаром взбиваю при помощи миксера.
Добавляю цедру, сок лимона и масло, перемешиваю венчиком.
Ввожу мучную смесь, размешать можно вилкой или венчиком.
Добавляю сметану и вновь размешиваю венчиком.
Готовое тесто разливаю в формочки, у меня получилось 12 штук. Ставлю противень с формочками в разогретый до 190-200 градусов духовой шкаф и пеку около 25 минут. Проверяю на сухую шпажку.
Лимонные маффины готовы. Дать маффинам остыть. Можно присыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.
Я решила сделать лимонную глазурь и украсить верхушки маффинов. Для этого в сахарную пудру (просеянную через мелкое сито) вливаю постепенно лимонный сок и энергично размешиваю до однородной массы нужной густоты. Готовой глазурью покрываю маффины.
Приятного аппетита!
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