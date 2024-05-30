Ингредиенты
Куриные бедра без кожи - 900 г
Соус терияки - 3 ст.л.
Соус острый (любой) - по вкусу
Чеснок - 2-3 зубчика
Масло растительное - 2 ст.л.
- 125 кКал
- 2 ч. 10 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Любое мясо или рыба в соусе терияки получается с красивой глянцевой поверхностью и пикантным восточным вкусом.
Что касается остроты блюда, то вам решать, добавлять острый соус или нет.
Итак, для приготовления куриных бедер в соусе терияки на сковороде подготовьте необходимые продукты. В наших магазинах можно купить куриные бедра уже без кожи, что мне очень нравится.
Подготовьте соус для маринада. Для этого смешайте терияки, давленый чеснок и острый соус.
Полейте соусом куриные бедра и хорошо «помассируйте» их. Оставьте на длительное время: чем дольше, тем лучше. Я указала время приготовления с учетом времени для маринования.
Затем выложите куриные бедра в разогретое масло и обжарьте под крышкой до румяной корочки сначала с одной стороны.
Затем переверните и обжарьте с другой стороны. При обжаривании под крышкой будет выделяться жидкость, она поможет мясу хорошенько протушиться и стать мягким.
Дождитесь, когда жидкость выпарится, а поверхность куриных бедер станет глянцевой. Вилка будет легко входить в мясо.
Подавайте куриные бедра в соусе терияки с любым гарниром или салатами.
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