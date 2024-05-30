Любое мясо или рыба в соусе терияки получается с красивой глянцевой поверхностью и пикантным восточным вкусом.

Этот соус бывает жидким и густым. Я в своих рецептах использую уже загущенный соус, он похож по консистенции на бальзамический крем. Можно, конечно, использовать и обычный терияки, и даже самим слегка загустить его крахмалом, будет ничуть не хуже. То есть налить соус в плошку, добавить немного любого крахмала и перемешать. Прогреть соус до загустения, использовать его сразу.

Что касается остроты блюда, то вам решать, добавлять острый соус или нет.

Итак, для приготовления куриных бедер в соусе терияки на сковороде подготовьте необходимые продукты. В наших магазинах можно купить куриные бедра уже без кожи, что мне очень нравится.

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Подготовьте соус для маринада. Для этого смешайте терияки, давленый чеснок и острый соус.

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Полейте соусом куриные бедра и хорошо «помассируйте» их. Оставьте на длительное время: чем дольше, тем лучше. Я указала время приготовления с учетом времени для маринования.

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Затем выложите куриные бедра в разогретое масло и обжарьте под крышкой до румяной корочки сначала с одной стороны.

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Затем переверните и обжарьте с другой стороны. При обжаривании под крышкой будет выделяться жидкость, она поможет мясу хорошенько протушиться и стать мягким.

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Дождитесь, когда жидкость выпарится, а поверхность куриных бедер станет глянцевой. Вилка будет легко входить в мясо.

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Подавайте куриные бедра в соусе терияки с любым гарниром или салатами.