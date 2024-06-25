Блины с припеком из сыра и зелени

Ингредиенты
Молоко - 3 стакана;
Яйца - 3 штуки;
Мука -1-1,5 стакана;
Растительное масло - 3 ст. ложки;
Сахар - 1-2 ч. ложки;
Соль - 1 щепотка;
Укроп - 1 пучок;
Сыр - 50-100 грамм.
- 175 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Блинчики с припеком бывают с самыми разными начинками от сладких до несладких, но обычно двух видов: начинка добавляется на блин при жарке или начинка добавляется сразу в тесто.
Подготовьте ингредиенты:
Слегка взбейте яйца с сахаром и солью.
Влейте молоко и перемешайте.
Добавьте муку и тщательно перемешайте.
Свежую зелень порубите, сыр натрите.
Добавьте сыр, зелень и растительное масло в тесто и перемешайте.
Дайте тесту немного (минут 15) постоять и затем пеките блинчики с припеком на разогретых сковородах с двух сторон.
Блинчики с припеком из сыра и зелени готовы.
Приятного аппетита!
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