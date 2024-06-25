Блины с припеком из сыра и зелени

Блинчики с припеком бывают с самыми разными начинками от сладких до несладких, но обычно двух видов: начинка добавляется на блин при жарке или начинка добавляется сразу в тесто.

Один из самых моих любимых несладких вариантов - это добавление в блинное тесто рубленой свежей зелени и тертого сыра твердых сортов. Такие блинчики хороши со сметаной, с растопленным маслом, а так же в них можно положить несладкую начинку: мясо, курицу, фарш, красную рыбу, шпроты, паштеты и т.д.

Подготовьте ингредиенты:

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Слегка взбейте яйца с сахаром и солью.

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Влейте молоко и перемешайте.

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Добавьте муку и тщательно перемешайте.

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Свежую зелень порубите, сыр натрите.

Фото 5

Добавьте сыр, зелень и растительное масло в тесто и перемешайте.

Фото 6

Дайте тесту немного (минут 15) постоять и затем пеките блинчики с припеком на разогретых сковородах с двух сторон.

Фото 7

Блинчики с припеком из сыра и зелени готовы.

Фото 8

Приятного аппетита!