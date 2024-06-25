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Блины с припеком из сыра и зелени

Ингредиенты

Молоко - 3 стакана;

Яйца - 3 штуки;

Мука -1-1,5 стакана;

Растительное масло - 3 ст. ложки;

Сахар - 1-2 ч. ложки;

Соль - 1 щепотка;

Укроп - 1 пучок;

Сыр - 50-100 грамм.

  • 175 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Блинчики с припеком бывают с самыми разными начинками от сладких до несладких, но обычно двух видов: начинка добавляется на блин при жарке или начинка добавляется сразу в тесто.

 Один из самых моих любимых несладких вариантов - это добавление в блинное тесто рубленой свежей зелени и тертого сыра твердых сортов. Такие блинчики хороши со сметаной, с растопленным маслом, а так же в них можно положить несладкую начинку: мясо, курицу, фарш, красную рыбу, шпроты, паштеты и т.д.

Подготовьте ингредиенты:

Ингредиенты для блинов с припеком
Фото 1

Слегка взбейте яйца с сахаром и солью.

Яйца в кастрюле
Фото 2

Влейте молоко и перемешайте.

Добавляем к яйцам молоко
Фото 3

Добавьте муку и тщательно перемешайте.

Добавить муку
Фото 4

Свежую зелень порубите, сыр натрите.

Тертый сыр и порубленная зелень
Фото 5

Добавьте сыр, зелень и растительное масло в тесто и перемешайте.

Готовое тесто для блинов с припеком
Фото 6

Дайте тесту немного (минут 15) постоять и затем пеките блинчики с припеком на разогретых сковородах с двух сторон.

Жарим блины с припеком
Фото 7

Блинчики с припеком из сыра и зелени готовы.

Сырные блины с припеком
Фото 8

Приятного аппетита!

Рецепт блинов с припеком из сыра
Фото 9
Блины с припеком из сыра и зелени, рецепт с фото
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