Вкусная закуска из лаваша

 
 
Ингредиенты:
Тонкий лаваш — 1 упаковка
Плавленый сыр — 200 г
Колбаса — 250 г
Помидоры — 200 г
Чеснок — 1 зубчик
Укроп — 50 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 1,5 ч. л.
 
Приготовление:
1. Нарежьте колбасу и помидоры. Мелко порубите укроп. Измельчите чеснок.
2. Разрежьте лаваш на несколько квадратов. Смажьте один лист лаваша плавленым сыром.
Затем возьмите немного укропа, чеснока, колбасы, помидоров и распределите на этом листе. Накройте первый слой начинки другим листом лаваша.
3. Повторите все манипуляции еще раз, выложив второй слой закуски из тех же ингредиентов.
4. Выложите еще один слой закуски, используя те же ингредиенты. Завершите приготовление блюда, накрыв третий слой лавашом. Предварительно смажьте его плавленым сыром.
5. Нарежьте слоеную закуску на несколько прямоугольников.
6. Взбейте в глубокой миске яйцо, добавив немного муки. Обмакните каждый кусочек закуски в яичную смесь и обжарьте на сковороде с двух сторон.
7. Подавайте пикантную закуску с греческим йогуртом или со сметаной.
 
Приятного аппетита!

 
 
 
