9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка. Ведь из него можно приготовить очень интересные и в то же время простые закуски.
Мы собрали 9 блюд из такого теста, которые быстро готовятся и отлично смотрятся на любом столе. Побалуйте свои вкусовые рецепторы!
Источник: AdMe.ru
Вам понадобятся:
- 1 упаковка слоеного теста
- 300 г ветчины
- 12 ломтиков твердого сыра
- 1/2 стакана растопленного сливочного масла
- 1 ст. л. мака
- 1,5 ст. л. желтой горчицы
- 1 ст. л. мелко нарезанного лука
- 1/2 ч. л. кисло-сладкого соуса
Приготовление:
- Духовку разогреть до 190 °C.
- Тесто раскатать, разрезать на 12 равных прямоугольников. На каждый прямоугольник выложить по ломтику ветчины и сыра.
- Завернуть каждый треугольник в ролл.
- В небольшой миске смешать масло, мак, горчицу, соус, лук.
- Выложить булочки на смазанный маслом противень и полить соусом.
- Выпекать около 25 минут, пока не подрумянятся.
Вам понадобятся:
- 2 стакана нарезанной брокколи
- 2 стакана нарезанного окорока
- 1 чашка натертого твердого сыра
- 1/2 стакана майонеза
- 2 пучка зеленого лука
- 800 г слоеного теста
Приготовление:
- Духовку разогреть до 190 °C.
- Брокколи перемолоть в кухонном комбайне, выложить в миску. Зеленый лук нарезать и добавить к брокколи. Добавить сыр и майонез, перемешать.
- Выложить начинку на тесто и сформировать пирог.
- Выпекать 20 минут или до золотисто-коричневого цвета.
Вам понадобятся:
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1 луковица
- 1 болгарский перец
- 500 г отварной говядины или куриного филе, нарезанного ломтиками
- 1 упаковка слоеного теста
- 12 ломтиков любого твердого сыра
Для соуса:
- 2 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. майонеза
- 1 ч. л. горчицы
- 1/4 ч. л. сушеного чеснока
- 1/8 ч. л. черного перца
Приготовление:
- Духовку разогреть до 190 °C.
- Масло растопить на сковороде и обжарить лук и перец до мягкости в течение 5–7 минут. Снять с огня. Слить излишки жидкости.
- Тесто разделить на 8 равных частей и выложить в форму диаметром 30 см либо на противень, накрытый пергаментной бумагой, как показано на рисунке.
- Выложить на тесто поочередно сыр, мясо, лук, перец и еще раз сыр.
- Осторожно прилепить края теста к центру, как показано на рисунке. Не страшно, если начинка будет выглядывать.
- Выпекать 20–30 минут до золотисто-коричневого цвета. После этого дать остыть.
- Пока пирог выпекается, перемешайте все ингредиенты для соуса. Подавать пирог с соусом.
Вам понадобятся:
- 1 упаковка слоеного теста
- 1 упаковка творожного сыра
- 1/4 стакана натертого твердого сыра
- 2 ст. л. свежего нарезанного шпината
- петрушка для украшения
Приготовление:
- Духовку разогреть до 190 °C.
- В небольшой миске смешать сливочный сыр, твердый сыр и шпинат.
- Тесто разрезать на 8 треугольников. На каждый треугольник намазать начинку и свернуть его в трубочку, начиная с широкого конца.
- Выложить трубочки на противень. Выпекать в течение 12 минут до золотистого цвета.
Вам понадобятся:
- 500 г отваренной и мелко нарезанной куриной грудки
- 1/2 стакана острого кетчупа
- 1/2 стакана натертой моркови
- 1/4 стакана зеленого лука
- 150 г натертого твердого сыра
- 1 упаковка слоеного теста
Приготовление:
- Духовку разогреть до 190 °C.
- Смешать курицу и кетчуп в большой миске, добавить морковь и мелко нарезанный лук. Добавить сыр.
- Тесто разделить на 5 равных частей и выложить в форму диаметром 30 см либо на противень, накрытый пергаментной бумагой, как показано на рисунке.
- Выложить начинку на тесто.
- Убрать стакан и осторожно прилепить края теста к центру, как показано на рисунке.
- Выпекать 20–30 минут до золотисто-коричневого цвета. После этого дать остыть.
Вам понадобятся:
- 1 упаковка слоеного теста
- 8 тонких ломтиков солонины
- 8 тонких ломтиков твердого сыра
- 2/3 стакана квашеной капусты (которую предварительно надо отжать досуха с помощью бумажных салфеток)
- соус «Тысяча островов»
- 1 ст. л. растопленного сливочного масла
- 1 ч. л. семян мака
Приготовление:
- Духовку разогреть до 190 °C.
- Нарезать тесто на 8 равных треугольников
- На каждый треугольник выложить по кусочку солонины, сыра и немного квашеной капусты. Сверху сбрызнуть соусом.
- Завернуть каждый треугольник в трубочку, начиная с широкого конца. Выложить все трубочки на смазанный маслом противень. Выпекать в духовке около 12 минут.
Вам понадобятся:
- 1 упаковка слоеного теста
- 4 сосиски
- 100 г твердого сыра
- 1 яичный белок
- длинные деревянные палочки для канапе
Приготовление:
- Духовку разогреть до 190 °C.
- Нарезать тесто на 8 равных треугольников. Сосиски разрезать пополам и воткнуть в каждую половинку палочку для канапе. Нарезать сыр на 8 равных продольных частей.
- На широкий край каждого треугольника выложить по сосиске и кусочку сыра. Завернуть треугольники в трубочки.
- Выложить трубочки на противень. Смазать сверху желтком и выпекать около 15 минут.
Вам понадобятся:
- 1 упаковка слоеного теста
- 2 стакана картофельного пюре
- 1,5 стакана натертого твердого сыра
- 4 ломтика бекона
- 3 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука
- 1/4 стакана сметаны
Для соуса:
- 1 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. майонеза
- 1/8 ч. л. сушеного чеснока
- 1/8 ч. л. молотого перца
- щепотка соли
Приготовление:
- Духовку разогреть до 190 °C.
- Все ингредиенты для соуса перемешайте вместе.
- В небольшой миске соедините пюре, сыр, соус, бекон (мелко нарезанный), зеленый лук и все тщательно перемешайте.
- Разделить тесто на 8 равных квадратов.
- Выложите каждый квадрат в форму для кексов. Положите сверху по 1 ложке начинки.
- Выпекайте 15–17 минут. Сверху можно украсить зеленым луком и сметаной.
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