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9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка. Ведь из него можно приготовить очень интересные и в то же время простые закуски.

Мы собрали 9 блюд из такого теста, которые быстро готовятся и отлично смотрятся на любом столе. Побалуйте свои вкусовые рецепторы!

9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

Источник: AdMe.ru

 

9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

С ветчиной и сыром

Вам понадобятся:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 300 г ветчины
  • 12 ломтиков твердого сыра
  • 1/2 стакана растопленного сливочного масла
  • 1 ст. л. мака
  • 1,5 ст. л. желтой горчицы
  • 1 ст. л. мелко нарезанного лука
  • 1/2 ч. л. кисло-сладкого соуса

Приготовление:

  • Духовку разогреть до 190 °C.
  • Тесто раскатать, разрезать на 12 равных прямоугольников. На каждый прямоугольник выложить по ломтику ветчины и сыра.
  • Завернуть каждый треугольник в ролл.
  • В небольшой миске смешать масло, мак, горчицу, соус, лук.
  • Выложить булочки на смазанный маслом противень и полить соусом.
  • Выпекать около 25 минут, пока не подрумянятся.
9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

С брокколи, сыром и ветчиной

Вам понадобятся:

  • 2 стакана нарезанной брокколи
  • 2 стакана нарезанного окорока
  • 1 чашка натертого твердого сыра
  • 1/2 стакана майонеза
  • 2 пучка зеленого лука
  • 800 г слоеного теста

Приготовление:

  • Духовку разогреть до 190 °C.
  • Брокколи перемолоть в кухонном комбайне, выложить в миску.
    Зеленый лук нарезать и добавить к брокколи. Добавить сыр и майонез, перемешать.
  • Выложить начинку на тесто и сформировать пирог.
  • Выпекать 20 минут или до золотисто-коричневого цвета.
9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

С мясом и болгарским перцем

Вам понадобятся:

  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1 луковица
  • 1 болгарский перец
  • 500 г отварной говядины или куриного филе, нарезанного ломтиками
  • 1 упаковка слоеного теста
  • 12 ломтиков любого твердого сыра

Для соуса:

  • 2 ст. л. сметаны
  • 2 ст. л. майонеза
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1/4 ч. л. сушеного чеснока
  • 1/8 ч. л. черного перца

Приготовление:

  • Духовку разогреть до 190 °C.
  • Масло растопить на сковороде и обжарить лук и перец до мягкости в течение 5–7 минут. Снять с огня. Слить излишки жидкости.
  • Тесто разделить на 8 равных частей и выложить в форму диаметром 30 см либо на противень, накрытый пергаментной бумагой, как показано на рисунке.
  • Выложить на тесто поочередно сыр, мясо, лук, перец и еще раз сыр.
  • Осторожно прилепить края теста к центру, как показано на рисунке. Не страшно, если начинка будет выглядывать.
  • Выпекать 20–30 минут до золотисто-коричневого цвета. После этого дать остыть.
  • Пока пирог выпекается, перемешайте все ингредиенты для соуса. Подавать пирог с соусом.
9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

Со сливочным сыром и шпинатом

Вам понадобятся:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 1 упаковка творожного сыра
  • 1/4 стакана натертого твердого сыра
  • 2 ст. л. свежего нарезанного шпината
  • петрушка для украшения

Приготовление:

  • Духовку разогреть до 190 °C.
  • В небольшой миске смешать сливочный сыр, твердый сыр и шпинат.
  • Тесто разрезать на 8 треугольников. На каждый треугольник намазать начинку и свернуть его в трубочку, начиная с широкого конца.
  • Выложить трубочки на противень. Выпекать в течение 12 минут до золотистого цвета.
9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

С курицей, морковью и зеленым луком

Вам понадобятся:

  • 500 г отваренной и мелко нарезанной куриной грудки
  • 1/2 стакана острого кетчупа
  • 1/2 стакана натертой моркови
  • 1/4 стакана зеленого лука
  • 150 г натертого твердого сыра
  • 1 упаковка слоеного теста

Приготовление:

  • Духовку разогреть до 190 °C.
  • Смешать курицу и кетчуп в большой миске, добавить морковь и мелко нарезанный лук. Добавить сыр.
  • Тесто разделить на 5 равных частей и выложить в форму диаметром 30 см либо на противень, накрытый пергаментной бумагой, как показано на рисунке.
  • Выложить начинку на тесто.
  • Убрать стакан и осторожно прилепить края теста к центру, как показано на рисунке.
  • Выпекать 20–30 минут до золотисто-коричневого цвета. После этого дать остыть.
9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

С квашеной капустой и солониной

Вам понадобятся:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 8 тонких ломтиков солонины
  • 8 тонких ломтиков твердого сыра
  • 2/3 стакана квашеной капусты (которую предварительно надо отжать досуха с помощью бумажных салфеток)
  • соус «Тысяча островов»
  • 1 ст. л. растопленного сливочного масла
  • 1 ч. л. семян мака

Приготовление:

  • Духовку разогреть до 190 °C.
  • Нарезать тесто на 8 равных треугольников
  • На каждый треугольник выложить по кусочку солонины, сыра и немного квашеной капусты. Сверху сбрызнуть соусом.
  • Завернуть каждый треугольник в трубочку, начиная с широкого конца. Выложить все трубочки на смазанный маслом противень. Выпекать в духовке около 12 минут.
9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

Хот-дог на палочке

Вам понадобятся:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 4 сосиски
  • 100 г твердого сыра
  • 1 яичный белок
  • длинные деревянные палочки для канапе

Приготовление:

  • Духовку разогреть до 190 °C.
  • Нарезать тесто на 8 равных треугольников. Сосиски разрезать пополам и воткнуть в каждую половинку палочку для канапе. Нарезать сыр на 8 равных продольных частей.
  • На широкий край каждого треугольника выложить по сосиске и кусочку сыра. Завернуть треугольники в трубочки.
  • Выложить трубочки на противень. Смазать сверху желтком и выпекать около 15 минут.
9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

Слоеные чашечки с пюре

Вам понадобятся:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 2 стакана картофельного пюре
  • 1,5 стакана натертого твердого сыра
  • 4 ломтика бекона
  • 3 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука
  • 1/4 стакана сметаны

Для соуса:

  • 1 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. майонеза
  • 1/8 ч. л. сушеного чеснока
  • 1/8 ч. л. молотого перца
  • щепотка соли

Приготовление:

  • Духовку разогреть до 190 °C.
  • Все ингредиенты для соуса перемешайте вместе.
  • В небольшой миске соедините пюре, сыр, соус, бекон (мелко нарезанный), зеленый лук и все тщательно перемешайте.
  • Разделить тесто на 8 равных квадратов.
  • Выложите каждый квадрат в форму для кексов. Положите сверху по 1 ложке начинки.
  • Выпекайте 15–17 минут. Сверху можно украсить зеленым луком и сметаной.
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пищаеда
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