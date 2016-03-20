9 обалденно вкусных закусок из слоеного теста

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка. Ведь из него можно приготовить очень интересные и в то же время простые закуски.

Мы собрали 9 блюд из такого теста, которые быстро готовятся и отлично смотрятся на любом столе. Побалуйте свои вкусовые рецепторы!

Источник: AdMe.ru

С ветчиной и сыром

Вам понадобятся:

Приготовление:

Выпекать около 25 минут, пока не подрумянятся.

Выложить булочки на смазанный маслом противень и полить соусом.

Завернуть каждый треугольник в ролл.

Тесто раскатать, разрезать на 12 равных прямоугольников. На каждый прямоугольник выложить по ломтику ветчины и сыра.

С брокколи, сыром и ветчиной

Вам понадобятся:

Приготовление:

Выпекать 20 минут или до золотисто-коричневого цвета.

Выложить начинку на тесто и сформировать пирог.

С мясом и болгарским перцем

Вам понадобятся:

500 г отварной говядины или куриного филе, нарезанного ломтиками

Для соуса:

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C.

Масло растопить на сковороде и обжарить лук и перец до мягкости в течение 5–7 минут. Снять с огня. Слить излишки жидкости.

Тесто разделить на 8 равных частей и выложить в форму диаметром 30 см либо на противень, накрытый пергаментной бумагой, как показано на рисунке.

Выложить на тесто поочередно сыр, мясо, лук, перец и еще раз сыр.

Осторожно прилепить края теста к центру, как показано на рисунке. Не страшно, если начинка будет выглядывать.

Выпекать 20–30 минут до золотисто-коричневого цвета. После этого дать остыть.