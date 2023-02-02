3 табу при общении с ребенком в переходном возрасте

Рано или поздно наши дети вырастают и начинают исследовать этот мир, в периоды переходного возраста особенно сложно найти общий язык со своим ребёнком, но это должен уметь делать каждый родитель. И всё же, как выстроить доверительные отношения со своим ребёнком, чтобы все дуг друга понимали и уважали?

1. Уважайте пространство ребёнка

Особенно важно соблюдать личное пространство подростка. Лучше для таких потребностей выделить собственную комнату, если это возможно. Нужно дать понять ребёнку, что он может остаться один, и его никто не будет тревожить, а если ему всё же нужна помощь или совет, то родители всегда рядом, и он может к ним обратиться. Он должен осознать свою идентичность в окружающем его мире.

Однако, многие родители, если и дают собственное пространство ребёнку, то часто нарушают его. Например, входят в комнату без стука, диктуют правила расстановки вещей, не разрешают вешать плакаты, картины. Конечно, не стоит разрешать рвать обои и разводить пожары, но входить со стуком нужно обязательно. Так вы приучите его входить со стуком к вам в комнату или другим людям.

2. Не ставьте твёрдых запретов

Запреты всегда порождают нарушения, поэтому их стоит избегать. Нужно объяснить ребёнку своё отношение к тем или иным вещам, их вред и пользу. Даже если подросток хочет сделать что-то, чего вы не хотите, ни в коем случае не запрещайте. Главное – рассказать ребёнку, что вы на самом деле думаете, а он уже сам решит, что делать.

Нужно соблюдать правильный баланс между дозволенностью и запретами, иначе ваш ребёнок всё будет делать наоборот, наперекор вашим словам. В таком возрасте важно давать экспериментировать, познавать. Без ошибок ваш ребёнок не сможет понять, что так нельзя делать в будущем, ведь у него не было опыта.

3. Исключите критику, и замените обсуждением

Критика в подростковом возрасте может ранить и принести множество проблем и комплексов в будущем. Гораздо лучше объяснить своё видение проблемы и предложить варианты её решения. Не нужно ругать ребёнка, так он себя будет чувствовать виновным. Вместо этого, поговорите с ним, как со взрослым. В этом случае у него будет больше уверенности и уважения. Стоит решать проблему вместе, сообща, искать компромисс между обеими сторонами, рассуждать, как будет лучше поступить.

Если вы хотите находиться в доверительных отношениях со своим сыном или дочкой, не нужно критиковать, ведь они привыкнут к такой манере и в дальнейшем будут поступать также с остальными. Порой подростки не умеют принимать решения самостоятельно, потому что за них это делают родители: требуют, чтобы получал хорошие оценки, ходил в дополнительные секции или не общался с какими-либо ребятами. Это не есть хорошо, нужно уметь доверять принятие решений самому ребёнку, и помочь, если того требуется.

Хочется надеяться, что каждый родитель научится следовать этим фундаментальным правилам, без которых невозможно выстроить хорошие отношения в семье. Всё строится на умении разговаривать и уважении к своему ребёнку, только так вы сможете завоевать его доверие и преодолеть самые разные трудности подросткового возраста.