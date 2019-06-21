В школе нужно вернуть детям детство

Младшие школьники любят творчество

Меняются образовательные стандарты, меняется учебный план, добавляются новые учебные предметы.

Только всё не во благо детей, а больше во вред. Я хочу высказать свое мнение о происходящем в современном образовании. Это лично мое мнение. Может, кто-то думает иначе, а у меня есть опыт и возможность сравнить

В советской школе учебный план имел такое количество часов - русский язык, математика, чтение по 6 час, природоведение, музыка, ИЗО по 1 часу, труд и физкультура по 2 часа. Всего 25 учебных часов

Мы много играли на уроках, утраивали соревнования по рядам, КВН, работали в группах, много работ делали на уроках труда и в кружках. Было много времени для воспитательных мероприятий, праздников, концертов

Не было никаких проверок из вне. Знания детей проверял учитель. Классы за учебу не соревновались, поэтому, если это отличник, то у него только одни пятерки. Знания у детей были прочные

Так было раньше:

Для основных предметов было достаточно времени, чтобы на уроке изучить новый материал, закрепить изученное, тут же проверить усвоение, да еще и поиграть в дидактические игры по предмету.

Много уроков отводилось на повторение и закрепление изучаемых тем. Не было никаких печатных тетрадей, было много дополнительного материала в учебниках

Так сейчас:

Объем изучаемого материала остался тот же, но количество часов уменьшилось.

По учебному плану русского языка и математики по 4 часа, литературное чтение 3 часа, окружающий мир и английский язык по 2 часа, ИЗО, музыка, технология по 1 часу, физкультура 3 часа

Теперь по основным предметам каждый урок новая тема. Нет учебных часов для закрепления и повторения, поэтому вынуждены задавать больше домашнего задания для закрепления изученного. Если отменить домашние задания, то дети вообще ничего не будут знать и уметь

Никакой ФГОС не поможет, если нет учебного времени на закрепление

Так было раньше:

Еще лет 20 назад появлялось дополнительное время на уроках, потому что дети многое из программы знали - их дома научили родители - решать примеры на все действия как до 100, так и до миллиона. Дети многие темы знали и в русском языке - состав слова, падежи, части речи. Да еще учебники были хорошие, родители самостоятельно могли заниматься с ребенком

Так сейчас:

Современные дети очень трудно усваивают алгоритм решения устных способов вычислений и решение примеров столбиком, не говоря уже о задачах. Очень трудно идут темы по русскому языку. Правила в учебниках большие и непонятные для детей. Да еще и нет возможности больше времени уделить изучению трудных тем

Всё строго по программе, могут проверить в любой момент, соответствует ли тема урока теме в программе. Сейчас главное,чтобы всё строго соответствовало

На уроках ИЗО и технологии не успеваем за 1 урок выполнить работу до конца, поэтому дети заканчивают работу дома. Родителям это не нравится. А дети эти уроки любят

Теперь есть со 2 класса иностранный язык, уроки которого дети просто ненавидят. Детям трудно, родители помочь не могут, домашние задания не понимают. Когда собирались вводить иностранный язык в начальной школе, то планировали развивать разговорную речь. А в итоге получили - иностранный язык в начальной школе - это подготовка к 5 классу

Ввели по ФГОС внеурочные занятия

В идеале должно было быть по 10 часов разной направленности на каждый класс. Эти занятия должны были быть по выбору и по желанию учеников. Эти занятия должны были кардинально отличаться от уроков, иметь другие подходы и приемы на занятиях для развития индивидуальных интересов каждого ученика

А на самом деле 3 часа обязательных для всех учеников. Так какое тут сделаешь развитие каждого, если на занятии 30 учеников

У детей забрали детство, лишили права развиваться индивидуально, не дали право выбора. Раньше говорили, что ученик начальных классов должен к концу 4 класса получить определенный уровень знаний. А сейчас проверки начинаются уже со 2 класса

Вот такая взрослая жизнь у детей начинается как только пришел в 1 класс