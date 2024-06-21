Ингредиенты
Мука пшеничная - 320 грамм;
Молоко - 500 мл;
Яйца - 2 шт;
Сыр твёрдый - 150 грамм;
Соль - 0.5 ч.л;
Сахар - 1 ч.л;
Разрыхлитель - 0.5 ч.л;
Укроп - 3-4 ст.л;
Масло подсолнечное - 60 мл.
- 234 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Решила порадовать семью в выходной день и испечь давно мною любимые сырные блины.
Для приготовления блинчиков нам понадобится мука, яйца, молоко, твёрдый сыр, разрыхлитель, подсолнечное масло, сахар и соль.
В миску разбить яйца, добавить сахар и соль, хорошо размешать венчиком.
Влить немного подогретое молоко, всыпать муку и разрыхлитель. Хорошо размешать. Можно также добавить измельчённый укроп, который прекрасно дополняет эти блинчики. Натереть твёрдый сыр и добавить его в тесто.
Влить в тесто подсолнечное масло, размешать и дать постоять 15-20 минут. Тесто должно быть как густая сметана, но льющееся.
Разогреть сковороду, смазать её маслом перед первым блином. Вылить порцию теста в центр сковороды и сразу ложкой разровнять поверхность. Жарить пока верх блина затянется и на нём не будет влажных пятен.
Затем блин перевернуть и обжарить с другой стороны.
Пожарить все блины и сложить их стопочкой на тарелку.
Подавать со сметаной, зеленью, свежими овощами.
Приятного аппетита!
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