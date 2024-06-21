Решила порадовать семью в выходной день и испечь давно мною любимые сырные блины.

Вообще их люблю не только я, но и вся моя семья. Готовятся такие блинчики просто и довольно быстро. Подавать их лучше с пылу с жару - горяченькие они особенно вкусные! Да ещё и со сметаной в придачу! Уверена, что эти блинчики вы будете печь много раз.

Для приготовления блинчиков нам понадобится мука, яйца, молоко, твёрдый сыр, разрыхлитель, подсолнечное масло, сахар и соль.

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В миску разбить яйца, добавить сахар и соль, хорошо размешать венчиком.

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Влить немного подогретое молоко, всыпать муку и разрыхлитель. Хорошо размешать. Можно также добавить измельчённый укроп, который прекрасно дополняет эти блинчики. Натереть твёрдый сыр и добавить его в тесто.

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Влить в тесто подсолнечное масло, размешать и дать постоять 15-20 минут. Тесто должно быть как густая сметана, но льющееся.

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Разогреть сковороду, смазать её маслом перед первым блином. Вылить порцию теста в центр сковороды и сразу ложкой разровнять поверхность. Жарить пока верх блина затянется и на нём не будет влажных пятен.

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Затем блин перевернуть и обжарить с другой стороны.

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Пожарить все блины и сложить их стопочкой на тарелку.

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Подавать со сметаной, зеленью, свежими овощами.

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Приятного аппетита!