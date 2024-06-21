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Сырные блины

Ингредиенты

Мука пшеничная - 320 грамм;

Молоко - 500 мл;

Яйца - 2 шт;

Сыр твёрдый - 150 грамм;

Соль - 0.5 ч.л;

Сахар - 1 ч.л;

Разрыхлитель - 0.5 ч.л;

Укроп - 3-4 ст.л;

Масло подсолнечное - 60 мл.

  • 234 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Решила порадовать семью в выходной день и испечь давно мною любимые сырные блины.

Вообще их люблю не только я, но и вся моя семья. Готовятся такие блинчики просто и довольно быстро. Подавать их лучше с пылу с жару - горяченькие они особенно вкусные! Да ещё и со сметаной в придачу! Уверена, что эти блинчики вы будете печь много раз.

Для приготовления блинчиков нам понадобится мука, яйца, молоко, твёрдый сыр, разрыхлитель, подсолнечное масло, сахар и соль.

Ингредиенты для сырных блинов
Фото 1

В миску разбить яйца, добавить сахар и соль, хорошо размешать венчиком.

Яйца в миске
Фото 2

Влить немного подогретое молоко, всыпать муку и разрыхлитель. Хорошо размешать. Можно также добавить измельчённый укроп, который прекрасно дополняет эти блинчики. Натереть твёрдый сыр и добавить его в тесто.

Сыр тертый
Фото 3

Влить в тесто подсолнечное масло, размешать и дать постоять 15-20 минут. Тесто должно быть как густая сметана, но льющееся.

Добавить масло
Фото 4

Разогреть сковороду, смазать её маслом перед первым блином. Вылить порцию теста в центр сковороды и сразу ложкой разровнять поверхность. Жарить пока верх блина затянется и на нём не будет влажных пятен.

Тесто на сковороде
Фото 5

Затем блин перевернуть и обжарить с другой стороны.

Обжарить блин с двух сторон
Фото 6

Пожарить все блины и сложить их стопочкой на тарелку.

Блины сырные
Фото 7

Подавать со сметаной, зеленью, свежими овощами.

Фото сырных блинов
Фото 8
Рецепт сырных блинов
Фото 9

Приятного аппетита!

Сырные блины, рецепт с фото
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